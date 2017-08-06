Ребрик не сумела преодолеть квалификацию в метании копья на ЧМ

Россиянка Вера Ребрик, выступающая под нейтральным флагом, не сумела преодолеть квалификацию в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. Ребрик неудачно исполнила две первые попытки и отказалась от третьего подхода из-за травмы правого плеча.

С лучшим результатом в финал вышла китаянка Люй Хуэйхуэй (67,59 м). Второй в квалификации стала словенка Мартина Ратей (65,64). Третий результат показала немка Катрина Молитор (65,37).

Для выхода в финал необходимо было показать результат не менее 63,50 м или войти в число 12 лучших.