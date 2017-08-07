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Новозеландец Уолш стал чемпионом мира в толкании ядра

7 августа 2017, понедельник. 00:04 Другие

Спортсмен из Новой Зеландии Томас Уолш завоевал золотую медаль в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.

В ставшей для него лучшей шестой попытке Уолш отправил снаряд на 22,03 метра. Все шесть попыток чемпион мира выполнил безошибочно, и все они были засчитаны. Серебряным призёром стал американец Джо Ковач с результатом 21,66 метра. Бронзовую медаль завоевал хорват Стипе Зунич (21,46).

Россиянин Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не вышел в финал, заняв 26-е место в квалификации (19,67).

Толкатель ядра Лесной не вышел в финал ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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7 августа 2017, понедельник
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