Новозеландец Уолш стал чемпионом мира в толкании ядра

Спортсмен из Новой Зеландии Томас Уолш завоевал золотую медаль в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.

В ставшей для него лучшей шестой попытке Уолш отправил снаряд на 22,03 метра. Все шесть попыток чемпион мира выполнил безошибочно, и все они были засчитаны. Серебряным призёром стал американец Джо Ковач с результатом 21,66 метра. Бронзовую медаль завоевал хорват Стипе Зунич (21,46).

Россиянин Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не вышел в финал, заняв 26-е место в квалификации (19,67).