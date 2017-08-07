Американка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 м

Американская спортсменка Тори Боуи завоевала золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в беге на 100 метров. Всего на 0,01 секунды отстала от чемпионки мира Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара, ставшая серебряным призёром. Третье место на пьедестале почёта заняла голландка Дафне Шипперс.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. 100 метров

1. Тори Боуи (США) — 10,85.

2. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д'Ивуар) — 10,86.

3. Дафне Шипперс (Нидерланды) — 10,96.