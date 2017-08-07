Бах: найден новый метод экспертизы пробирок с допинг-пробами с ОИ-2014

Президент МОК Томас Бах заявил, что появился новый метод, который позволит провести точную судебную экспертизу факта возможного вскрытия допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014.

«Несколько недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами», — приводит слова Баха Gazet van Antwerpen.

По итогам доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что пробы россиян с Игр в Сочи содержат следы постороннего вскрытия, МОК создал комиссию для перепроверки допинг-проб участников ОИ-2014, её возглавляет Денис Освальд.