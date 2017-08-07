Пловец Вятчанин получил гражданство США

Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин стал гражданином США, сообщает Swim Swam. Теперь 33-летний спортсмен имеет право защищать цвета американской сборной на соревнованиях.



Напомним, в 2013 году после конфликта с Всероссийской федерацией плавания Вятчанин сообщил, что будет выступать за Сербию и получил гражданство этой страны, однако так и не смог выступить на международных соревнованиях.



Вятчанин является двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2008 в Пекине, также в его активе три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

Фигурист Халявин получил испанское гражданство