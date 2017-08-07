Биатлонистка Калина возобновила карьеру спустя год после завершения

Российская биатлонистка Анастасия Калина приняла решение возобновить карьеру, о завершении которой объявила летом прошлого года.

«Мне сложно было начать, всё психофизическое состояние отталкивало от спорта», – приводит слова Калины «Комсомольская правда».

С 2013 по 2015 год Калина выступала за сборную Беларуси, а в сезоне-2015/16 вернулась в Россию. Анастасия является чемпионкой Европы 2014 года в составе белорусской эстафетной команды, а также серебряным призёром в индивидуальной гонке. На Кубке мира Калина ни разу не попадала в очки.