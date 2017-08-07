Наставник регбийного клуба из ЮАР станцевал брейк-данс после выигрыша турнира

Тренер южноафриканского регбийного клуба «Крузейдерс» Скотт Робертсон после победы его команды в турнире Super Rugby станцевал брейк-данс. В решающем матче команда Робертсона одолела «Лайонз» со счётом 25:14. После церемонии награждения наставник победителей исполнил танец прямо на поле.

Это уже не первый брейк-данс от Робертсона — к примеру, он устраивал танцы после победы молодёжной сборной Новой Зеландии на чемпионате мира 2015 года.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Отметим, что «Крузейдерс» одержали свою восьмую победу на турнире Super Rugby.