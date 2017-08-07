Шубенков: Маклеода мне пока не удаётся догнать

Россиянин Сергей Шубенков, выступающий на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом, прокомментировал выход в финал в беге на 110 м с барьерами. Действующий чемпион мира в этой дисциплине стал третьим в первом полуфинальном забеге с результатом 13,22 секунды.

“Сегодня мне бежалось значительно легче, чем утром. Но всё равно, я собой не совсем доволен, надо было выходить в финал с первого места в своём забеге. Но ямайца Маклеода мне пока не удаётся догнать. Что касается моего забега, то я бежал по весьма удобной девятой дорожке, мне все понравилось", — приводит слова Шубенкова ТАСС.