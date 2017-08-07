Д. Полянский стал 30-м на этапе Мировой серии по триатлону в Монреале

В Монреале (Канада) прошёл седьмой этап Мировой серии по триатлону. Победителем соревнований стал представитель Испании Хавьер Гомес. Второй результат продемонстрировал норвежец Кристиан Блумменфельдт. Третье место занял южноафриканец Ричард Маррей. Россиянин Дмитрий Полянский стал 30-м.
Триатлон. Мировая серия. Седьмой этап. Монреаль, Канада
Мужчины
1. Хавьер Гомес (Испания) – 1:47.50.
2. Кристиан Блумменфельдт (Норвегия) – 1:48.05.
3. Ричард Маррей (ЮАР) – 1:48.42…
30. Дмитрий Полянский (Россия) – 1:51.59.