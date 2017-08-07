В Улан-Удэ задержан второй подозреваемый в убийстве борца Власко

В Улан-Удэ задержан второй подозреваемый в убийстве 20-летнего российского борца Юрия Власко, сообщает официальный сайт Следственного управления СК РФ по Бурятии. Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров был найден мёртвым 29 июля на берегу Байкала в Бурятии. Причиной смерти спортсмена, входившего в состав молодёжной сборной России, стало ножевое ранение в сердце. Борец погиб в ходе массовой драки после ссоры с отдыхающими.

О задержании первого подозреваемого стало известно 3 августа. Задержанный на допросе утверждал, что защищался от нападения борца.