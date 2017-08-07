Трусов: с Хагеном было тяжело — он машина такая

Российский велогонщик Николай Трусов рассказал подробности групповой гонки на чемпионате Европы в Хернинге. Победу одержал норвежец Александр Кристофф. Капитан сборной России Александр Порсев попал в завал за 100 м до финиша.

«Нас догнали на последнем повороте, и завала самого я не видел. Первый был за 400-500 метров, кто-то пытался пролезть, но вот завал за 100 метров — вообще непонятно, что случилось, раз — и упали четыре человека, в том числе Саша Порсев. Не знаю, стоило мне отъезжать или нет, то, что Саша остался один, — это проблема. Но в целом последний круг провели хорошо, команда работала на лидера, все шесть человек, все рядом, все впереди, разброса не было.

В предыдущих гонках отрыв практически настигли. Я подъехал, сказал Сергею Шилову, чтобы он следил за тем, как в конце будет. Сам выехал вперёд, чтобы проехать в городе четыре поворота, но тут сзади работать бросили, и впереди два сильных гонщика поехали. Понял, что Боассон Хаген готов хорошо, раз пять оглянулся проверить, едут или нет за нами, чтобы свои были поближе. Но в группе бросили работать, а уже дальше с Хагеном было тяжело — он машина такая.

Итальянцы привезли на чемпионат Европы свой сильнейший состав, норвежцы. Практически из сильнейших не было только Петера Сагана. Но если будет продолжаться такая же нервотрёпка с календарём — сейчас пришлось организовывать специальный трансфер на «Энеко-Тур», — будут немного недотягивать до максимального уровня по представительству", — цитирует Трусова «Р-Спорт».