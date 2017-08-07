Джонсон: я бы никогда не допустил Гэтлина к соревнованиям

Четырехкратный олимпийский чемпион американский бегун Майкл Джонсон признался, что он бы никогда не допустил к соревнованиям Джастина Гэтлина, ранее уличённого в нарушении антидопинговых правил. На чемпионате мира в Лондоне Гэтлин выиграл золото в беге на 100 м.

«Если бы всё зависело от меня, то Гэтлин и другие обманщики никогда бы больше не выступали. Я всегда это говорил.

Когда медали вручают спустя годы после того, как обнаруживаются факты приёма допинга, а медальные церемонии переносятся, чтобы избежать освистывания, то можно сказать, что в лёгкой атлетике большие проблемы», — написал Джонсон в своём «твиттере».