Отец Гэтлина: Джастин никогда не совершал преступлений

Отец американского бегуна Джастина Гэтлина Вилли Гэтлин прокомментировал реакцию болельщиков на победу его сына на чемпионате мира в Лондоне в беге на 100 м. Джастин, ранее уличённый в нарушениях антидопинговых правил, выиграл золотую медаль и был освистан зрителями.

«Люди, которые его освистывают, должны сначала прочитать отчёты. Он никогда не совершал преступлений. Им нужно пойти и взглянуть на то, о чём шла речь. Мой сын очень сильный, он с этим справится. Так к нему относятся только здесь», — цитирует Вилли Гэтлина The Times.