Петербургские гребцы с инвалидностью завоевали 13 медалей чемпионата России

В Москве на гребном канале «Крылатское» завершился чемпионат России по пара-гребле. Петербургская команда показала лучший результат, завоевав медали во всех категориях: 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

В соревнованиях смешанных четвёрок с рулевым, класс LTA (поражение опорно-двигательного аппарата, сиденье в лодке подвижное), золотые медали выиграли Евгений Борисов, Вячеслав Махов и Валентина Жагот. Владимир Бондаренко занял 3-е место. В состязаниях двоек парных, класс LTA, Евгений Борисов также стал чемпионом, а Владимир Бондаренко и Валентина Жагот принесли две бронзовые медали. Андрей Рогачёв в аналогичной дисциплине, класс TAM (поражение нижних конечностей, спина и руки рабочие, сиденье неподвижное), завоевал серебро. В одиночных мужских соревнованиях победу вновь одержал Евгений Борисов, вторым стал Владимир Бондаренко, а 3-е место у Андрей Рогачёва. В женской дисциплине серебряную медаль выиграла Надежда Андреева (гребля на подвижном сиденье), а аналогичную награду в гребле на неподвижном сиденье уже седьмой год подряд завоевала Юлия Сидорцова.

«Мы все большие молодцы! И у меня сейчас полное состояние удовлетворения и внутреннее спокойствие, потому что результаты подтвердили, что все наши усилия были не зря", — поделилась эмоциями одна из спортсменок Валентина Жагот.