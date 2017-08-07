Лукашенко: с субъективизмом в художественной гимнастике нужно бороться

После этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который Минск принимал в минувшие выходные, президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, на которой высказался за искоренение субъективизма в этом виде спорта.

«Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трёх дней, что касается спорта, художественной гимнастики. Я очень благодарен за это событие, что произошло в Минске. Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль: художественная гимнастика — это тот вид спорта, где ещё очень много субъективизма. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно. Так думаю не только я, но и подавляющее число специалистов, спортсменов, тренеров, которые непосредственно занимаются гимнастикой.

Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы её утратили. В отличие от Японии — страны, которая была и осталась на этой вершине", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.