Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м кролем

Трёхкратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира голландка Раноми Кромовидьойо установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем на короткой воде на втором этапе Кубка мира в Берлине.

Кромовидьойо в финале проплыла 50 метров за 22,93 секунды. Предыдущий рекорд (23,10) шведкаСара Шёстрем установила 2 августа на этапе Кубка мира в Москве.

В Берлине Шёстрем также проплыла быстрее своего предыдущего достижения (23,00), но стала только второй. Третье место заняла австралийка Кейт Кэмбелл (23,62).