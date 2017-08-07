Друэн не будет защищать титул чемпиона мира в прыжках в высоту

Олимпийский чемпион Игр 2016 года в прыжках в высоту канадец Дерек Друэн не будет защищать титул чемпионата мира на первенстве планеты в Лондоне. Он вынужден пропустить чемпионат мира по лёгкой атлетике из-за травмы ахиллова сухожилия. Спортсмен не соревновался с 15 июня и не смог восстановиться к главному старту сезона.

«Моя команда сделала всё, чтобы дать мне время восстановиться. Мы не хотели спешить. Нам просто не хватило времени. Я уже приступил к тренировкам, но не успел войти в лучшую форму, которую ожидают от меня увидеть», — приводит слова Друэна NBC Sports.