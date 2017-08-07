Исинбаева: серебро Шубенкова с золотым отливом

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила Сергея Шубенкова со вторым местом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами.



«Сергей, ты просто красавчик!!! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твоё серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко!!! Просто молодец!!! Ладони отбила! Поздравляю!!!» — написала Исинбаева в «Инстаграме».

Прикреплённую фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.