Рохас стала чемпионкой мира в тройном прыжке

Золотую медаль в соревнованиях женщин в тройном прыжке на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, завоевала Юлимар Рохас из Венесуэлы. В лучшей попытке лидер мирового сезона улетела на 14,91 метра. Всего 2 сантиметра уступила победительнице Катерин Ибарген из Колумбии. Бронзовым призёром стала представляющая Казахстан Ольга Рыпакова.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91.
2. Катерин Ибарген (Колумбия) – 14,89.
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,77.