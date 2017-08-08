Кенийка Кипьегон завоевала золото ЧМ в беге на 1500 метров

Спортсменка из Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон выиграла финальный забег на 1500 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. Второй, спустя 0,17 секунды, финишировала американка Дженнифер Симпсон. Бронзовым призёром стала Кастер Семеня из ЮАР, уступившая 0,14 секунды Симпсон.
Лидер мирового сезона голландка Сифан Хассан – пятая (4.03,34).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. 1500 метров
1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 4.02,59.
2. Дженнифер Симпсон (США) – 4.02,76.
3. Кастер Семеня (ЮАР) – 4.02,90.