Шубенков: до конца боролся и хотел отстоять титул чемпиона мира

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, недоволен тем, что не сумел отстоять титул чемпиона мира, проиграв 0,1 секунды ямайцу Омару Маклеоду.

«До конца боролся и хотел отстоять титул. Немного не так сложился забег, как обычно: я со старта вырвался вперёд, а ближе к концу Омар меня настиг и десятку целую вырвал. Нелегко дался мне этот чемпионат мира, и вчера был тяжёлый день, все силы выплеснул. Наконец-то я соревнуюсь, третий раз подряд в финале чемпионата мира, вновь беру медаль. У меня теперь полный набор наград. Хотелось, конечно, два золота, но всё равно я рад.

Не знаю, почему здесь скорости не самые высокие. Некоторые говорят, что дорожки мягкие. Король Болт пожаловался на плохие колодки, и они действительно неудобные. Мелочей можно много найти. Сейчас ещё с тренером разберём забег, что получилось, а что нет. Вчера прилично понервничали. Чемпионат мира — это вам не разочек пробежать, как на других стартах, здесь своя специфика.

Конечно, никто у нас зла ни на кого не держит. Меня почти все поздравили с возвращением ещё в начале сезона. И перед бегом мы желали друг другу удачи. Получилось так, как получилось", — сказал Шубенков в эфире «Все на матч».