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Шляхтин: если бы у Шубенкова было больше стартов, он мог выиграть золото ЧМ

8 августа 2017, вторник. 13:17 Другие

Президент Федерации лёгкой атлетики России Дмитрий Шляхтин прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне россиянином Сергеем Шубенковым в беге на 110 м с барьерами, а также признался, что считал слишком оптимистичным заявление главного тренера сборной РФ Юрия Борзаковского, который прогнозировал для россиян 6-7 медалей на первенстве мира.

«Понятно, что ямаец сейчас по готовности сильнее, но думаю, если бы у Сергея было больше опыта стартов в этом сезоне, то их шансы были бы абсолютно равны. И не исключено, что Сергей мог выиграть золото. При этом серебро Сергея – огромный успех, уверенность в своих силах, возможность дальше продолжать доказывать.

Приятно то, что Сергей прибавлял от старта к старту: квалификация, полуфинал придавали ему уверенности, что он упустил за тот период, когда не мог стартовать. И вот такой результат. Я рад за Сергея, желаю ему успехов. А для лёгкой атлетики это маленькая капля в наших больших ожиданиях. Я думаю, что медали ещё будут, будем ждать.

Я был более пессимистично настроен на наше выступление, нежели главный тренер. Когда было названо определённое количество медалей… Я говорил с Юрием Борзаковским и отметил, что в таких высказываниях я бы не был так категоричен. Я прекрасно понимал, что соревновательная база и психологическая готовность – 90% успеха.

К сожалению, ни первого, ни второго на этот период у нас не было, поэтому я рад за Сергея Шубенкова, но и прекрасно понимаю, почему у нас на сегодняшний день такие недоработки. После чемпионата будем делать выводы, разбираться", — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

Также глава ВФЛА заверил, что ситуация с инфекцией в отеле, где проживают российские спортсмены, находится под контролем.

Спасибо, что живой. Шубенков — жив, а наша лёгкая атлетика — нет
А вы, господа из федерации, не примазывайтесь к успеху Сергея. Эта победа вопреки, а не благодаря вам.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Дмитрий Шляхтин Сергей Шубенков Юрий Борзаковский
Новости. Другие
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