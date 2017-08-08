Группа Перевозчикова начала сбор в Бельмекене

Группа мужской сборной России по лыжным гонкам под руководством Олега Перевозчикова начала сбор в Бельмекене (Болгария). Предыдущие сборы прошли в Ижевске, Белокурихе, Отепе (Эстония) и Оберхофе (Германия). Спортивная база «Бельмекен» находится на высоте 2050 метров между горами Родопи и Рила, в 130 км от Софии, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.



В состав группы входят Александр Бессмертных, Алексей Виценко, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Иван Якимушкин и Дмитрий Япаров.

В конце августа группа Перевозчикова примет участие в Кубке Сивена — традиционных соревнованиях на лыжероллерах. После сбора в Бельмекене спортсмены переедут в Тюмень и примут участие во всероссийских соревнованиях.