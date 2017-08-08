IAAF разрешила Ласицкене поменять место проживания на ЧМ в Лондоне

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на смену отеля на чемпионате мира в Лондоне. Мария подала соответствующий запрос из-за вспышки ротавирусной инфекции в отеле, забронированном первоначально.

«Мария и её тренер поселились в официальном отеле IAAF, который находится в полумиле от того места, где должны были остановиться изначально. Сегодня спортсменка получила аккредитацию. Завтра она на тренировку не едет, сразу выйдет на квалификацию», — цитирует менеджера спортсменки Ольгу Назарову ТАСС.