Шпотакова победила в метании копья на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне

Чешка Барбора Шпотакова победила в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, завоевав вторую в карьере золотую медаль на планетарных форумах. Второе место заняла китаянка Ли Лингвей, а замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Поднебесной Лу Хуэйхуэй.
Российская копьеметательница Вера Ребрик не преодолела квалификацию.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. Метания копья
1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 66,76 м .
2. Ли Лингвей (Китай) – 66,25 м.
3. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 65,26 м.