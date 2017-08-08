Шпотакова победила в метании копья на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне

Чешка Барбора Шпотакова победила в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, завоевав вторую в карьере золотую медаль на планетарных форумах. Второе место заняла китаянка Ли Лингвей, а замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Поднебесной Лу Хуэйхуэй.

Российская копьеметательница Вера Ребрик не преодолела квалификацию.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. Метания копья

1. Барбора Шпотакова (Чехия) – 66,76 м .

2. Ли Лингвей (Китай) – 66,25 м.

3. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 65,26 м.