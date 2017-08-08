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Белорусский лыжник Долидович начал сбор средств на подготовку к Олимпиаде-2018

8 августа 2017, вторник. 23:25 Другие

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович открыл сбор средств для подготовки к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Меня зовут Сергей Долидович, мне 44 года. На протяжении последних 25 лет я являюсь лучшим лыжником Беларуси. На моем счету победы на этапах Кубка мира, более 30 званий чемпиона страны. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году я занял пятое место. Кроме того, на моём счету участие в шести Олимпиадах, начиная с самой первой, в которой Беларусь принимала участие как самостоятельное государство, – в Лиллехаммере в 1994 году. В мире всего два человека в зимних видах спорта принимали участие в семи Олимпиадах: российский саночник Демченко и легендарный японский прыгун Касаи. Так же, как и у меня, шесть Олимпиад у Бьорндалена. Сегодня он готовится к седьмой, и я тоже хочу.

Так получилось, что в силу разных обстоятельств я не имею возможности тренироваться с национальной сборной. В какой-то момент кто-то посчитал, что Долидович слишком стар для того, чтобы оставаться лучшим лыжником Беларуси. Мне кажется, это несправедливо, когда моя главная вина – возраст. Готов доказать на лыжне, что именно я достоин представлять страну на Олимпиаде-2018.

Сейчас я могу тренироваться самостоятельно в Раубичах, благо пока с меня не требуют денег за использование спорткомплекса. Моей спортивной пенсии в 350 рублей хватает на транспортные расходы и питание. Однако для того, чтобы попасть на Олимпиаду, необходимо принять участие в отборочных соревнованиях и пройти сборы за рубежом. По моим подсчётам, подготовка на уровне национальной сборной обойдётся в 30 тысяч рублей. Эту сумму необходимо собрать к началу октября.

Подробная смета будет опубликована в одном из ближайших постов этого блога. Также я готов подробно рассказывать обо всех этапах подготовки – в социальных сетях и здесь, в блоге на Talaka.by. Ещё я готов полгода грызть землю, снег и лёд, чтобы достойно представить Беларусь на Олимпийских играх. Если вы меня поддержите – это будет означать, что я кому-то интересен и в этом во всём есть смысл. Все знают, что такое американская мечта. У меня есть вот такая белорусская мечта. Я не гарантирую медаль, но я оставлю на лыжне всё, что у меня будет на тот момент. Пока мне удавалось выступать на каждой последующей (кроме Ванкувера-2010) Олимпиаде лучше, чем на предыдущей», — написал Долидович в своём блоге на краундфандинговой платформе talaka.by.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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