Сборная России по боевому самбо одолела сборную мира на турнире «Плотформа S-70»

Сборная России одержала победу над сборной мира на восьмом турнире по боевому самбо «Плотформа S-70», который прошёл в Сочи. Российские самбисты победили со счётом 7:3.

Главным событием вечера стал поединок пятикратного чемпиона мира россиянина Вячеслава Василевского и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора в весовой категории до 84 кг. Победу в этом бою одержал россиянин.

Также за сборную России выступали Николай Рачек, Аркадий Лисин, Арман Царукян, Константин Андрейцев, Умар Янковский, Дмитрий Бикрев, Роман Копылов, Василий Бабич и Александр Столяров. За ходом турнира в Сочи следили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр спорта Павел Колобков, глава Абхазии Рауль Хаджимба, а также российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре и Евгений Малкин.