Щебелин победил на 13-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

Ночью с 8 на 9 августа в Хабаровске финишировал 13-й этап (754 км) ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Все трое оставшихся в генеральной классификации участников смогли преодолеть дистанцию.

В итоге лидер общего зачёта россиянин Алексей Щебелин (Россия) на 16 минут опередил своего ближайшего преследователя немца Пьера Бишоффа. Ещё 6 минут спустя финишировал Марсело Флорентино Соарес из Бразилии.

Средняя скорость на этом этапе была рекордно низкой для гонки 2017 года – 23,5 км/ч.

Сегодня же три гонщика вышли на старт заключительного этапа гонки. Ожидается, что 14-й этап Хабаровск — Владивосток длиной 761 км завершится 10 августа в 14:00 по местному времени.