Путин наградил победителя турнира по самбо в Сочи Василевского

Президент России Владимир Путин, посетивший восьмой международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи, наградил нижегородского спортсмена Вячеслава Василевского, который победил в категории до 84 кг. Россиянин оказался сильнее бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора.

«Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Спортсмены продемонстрировали разнообразную ударную технику и блестящие броски. Но самое главное, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость», — цитирует Путина «РИА Новости».

Российские самбисты победили сборную мира со счётом 7-3.