Босс: в финале ЧМ в Лондоне я словно поставил всё на «красное» и выиграл

Француз Пьер-Амбруа Босс прокомментировал свою победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 800 м. Серебряную награду завоевал поляк Адам Кщот, а замкнул тройку призёров представитель Кении Кипегон Бетт.

«Я люблю играть в казино. Сегодня я словно поставил всё на „красное“ и выиграл. У меня не было никакого плана на забег, я ориентировался на ощущения. Я прибыл на чемпионат мира не в очень хорошей форме, но удивил всех, в том числе себя самого», — приводит слова Босса Eurosport.