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Босс: в финале ЧМ в Лондоне я словно поставил всё на «красное» и выиграл

9 августа 2017, среда. 10:34 Другие

Француз Пьер-Амбруа Босс прокомментировал свою победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 800 м. Серебряную награду завоевал поляк Адам Кщот, а замкнул тройку призёров представитель Кении Кипегон Бетт.

«Я люблю играть в казино. Сегодня я словно поставил всё на „красное“ и выиграл. У меня не было никакого плана на забег, я ориентировался на ощущения. Я прибыл на чемпионат мира не в очень хорошей форме, но удивил всех, в том числе себя самого», — приводит слова Босса Eurosport.

Француз Босс победил в беге на 800 м на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
Источник: Eurosport.fr Сообщить об ошибке
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9 августа 2017, среда
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