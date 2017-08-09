Шубенков: можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжёлая

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, завоевавший серебро чемпионата мира 2017 года в беге на 110 м с барьерами, прокомментировал победу в беге на 100 м американца Джастина Гэтлина, ранее отбывшего дисквалификацию за допинг. Третьим в финале стал восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт.

«Финал на 100 м смотрел краем глаза. Без звука. Занимался своими делами в компе, игрался во что-то. Если честно, я и склонялся к тому, что он не будет первым. К этому шло. Его результаты снижались.

Болт провёл потрясающую карьеру и выиграл всё, что было возможно. Мир оказался слишком мал для Болта, для него больше нет новых вызовов. И он в этом не виноват. Усэйн бы ушёл ещё после Рио, но пообещал Коэ, что завяжет на этом чемпионате мира.

Думаю, даже если бы он выиграл, совсем немного выбежав из 10 секунд, всё равно бы люди сказали, что он уже не тот. Зато можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжёлая.

Допингеров я не поддерживаю. Но тут я солидарен с Болтом: если Джастин допущен до соревнований, то имеет такие же права, как и все остальные", – цитирует Шубенкова «Спорт-экспресс».