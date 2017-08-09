Клишина: я думала о приёме допинга, когда мне было 15 лет

Прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая единственной российской легкоатлеткой, которая выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, рассказала о своём отношении к допингу.

«Я думала о приёме допинга, когда мне было 15 лет. Мой личный рекорд составлял 6,30 м, и я смотрела на старших девочек, которые прыгали на 7 м. Я думала, что без допинга это невозможно. Но я продолжала тренироваться. Я не добилась больших улучшений, но смогла установить рекорд России среди юниорок — 6,52 м. Я была так рада. А затем я прыгнула на 7,03, впервые в жизни преодолев отметку в 7 м.

Я подумала: жизнь идеальна. Ты можешь тренироваться и соревноваться, не используя запрещённых препаратов.

Думаю, за прошедший год я стала сильнее психологически. Мне 26 лет, но я чувствую себя старше. Это был плохой опыт, но я стала сильнее», — цитирует Клишину BBC.