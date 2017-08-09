Хансен продолжит рекордную серию участия в велогонках Гранд-тура

Австралийский велогонщик команды Lotto-Soudal Адам Хансен получил возможность продолжить свою рекордную серию по участию в гонках Гранд-тура. 36-летний Хансен 19 августа выйдет на старт «Вуэльты Испании», заменив 30-летнего испанца Рафаэля Вальса, который сломал бедро на тренировке, сообщает официальный сайт команды.

«Вуэльта»-2017 станет 19-й гонкой Гранд-тура подряд для Хансена, чья рекордная серия началась как раз на испанском Гранд-туре в 2011 году. Ещё в 2015 году австралиец побил рекорд испанца Марино Лехарреты, который финишировал в 10 Гранд-турах подряд.

Первоначально Хансен не был включён в состав команды Lotto-Soudal на «Вуэльту» из-за небольшой травмы, полученной на «Тур де Франс».