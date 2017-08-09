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Дмитриева: не люблю, когда ко мне обращаются и говорят, что я звезда

9 августа 2017, среда. 19:07 Другие

Ровно год назад разыгрывающая сборной России по гандболу Дарья Дмитриева отмечала свой 21-й день рождения на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая завершилась для подопечных Евгения Трефилова и Левона Акопяна золотыми медалями.

«Для меня ощущение, будто Олимпийские игры были уже давно, словно с момента их начала прошёл не год, а целых три – столько событий за это время случилось! Не могу сказать, что часто вспоминаю Рио-2016, наверное, это происходит, только когда кто-нибудь напомнит об Олимпиаде или спросит во время интервью. Иногда, правда, просматриваю фотографии с Олимпийских игр, вот тогда воспоминания накатывают. Но, чтобы специально думать о том, как было год назад в Рио, такого нет.

Почему сборная России по гандболу выиграла Олимпиаду? Тренерскому штабу удалось подобрать такой состав игроков, что каждый мог выйти на площадку, спокойно заменив товарища по команде. На мой взгляд, мы были лучше остальных готовы физически к Олимпийским играм – не случайно нам удавалось вытаскивать матчи в концовках. В тот момент, когда соперницы уставали, мы могли бежать и бежать.

Не люблю, когда ко мне обращаются и говорят, что я звезда. Особенно когда журналисты берут интервью, часто начинают разговор с фразы: «О вас говорят, что вы настоящая звезда…». В таких случаях я всегда поправляю собеседника, потому что не люблю, когда применительно ко мне звучит это слово. Я часто говорю себе, что победа на Олимпийских играх в моей жизни есть, но нельзя на этом останавливаться и нужно продолжать работать, потому что есть к чему стремиться. Например, я пока не выигрывала чемпионат мира или Европы.

Пауз в карьере делать не собираюсь. И целей у меня достаточно, я ещё не выигрывала еврокубок, не становилась чемпионкой мира или Европы. Всё это мне хочется выиграть. Обязательно буду готовиться к Олимпийским играм в Токио и мечтаю повторить успех Рио!» — приводит слова Дмитриевой пресс-служба ФГР.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная России - Гандбол Дарья Дмитриева
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