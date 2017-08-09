IAAF дала Маквале шанс квалифицироваться в полуфинал ЧМ в беге на 200 м

Международная ассоциация легкоатлетических федераций, получив обращение Федерации Ботсваны, предоставила Исааку Маквале возможность квалифицироваться в полуфинал чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в беге на 200 метров, сообщает пресс-служба IAAF. Накануне Маквала не был допущен на старт, так как находился на карантине, будучи одним из 30 атлетов, заразившихся в отеле.

Теперь карантин спортсмена истёк, и для него будет организован отдельный забег перед началом вечерней сессии соревнований. Маквала выйдет на старт по той дорожке, на которую был заявлен накануне, и выйдет в полуфинал, если пробежит за 20,53 секунды или быстрее. Полуфинальные забеги пройдут сегодня позднее. Маквала является лидером сезона в мире на двухсотметровке с результатом 19,77 секунды.