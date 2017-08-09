175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года

9 августа 2017, среда. 22:22 Другие

В Яхт-Клубе Санкт-Петербурга стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту. В соревнованиях участвуют такие классы, как «Оптимист» и «Зум-8», «Лазер 4.7», «Лазер Радиал», «Лазер стандарт», «Ракета270», «RSFeva», «Луч мини», «Луч», «420», «470», «29-й», «49-й», «ДНК 5.0», «ДНК 6.8», «Techno 6.8», «Techno 7.8». Гонки в классах «Оптимист», «Зум-8» и «Ракета» должны были начаться сегодня, но из-за отсутствия ветра перенеслись на завтра, когда по плану пройдут старты в остальных классах яхт.

В очередной раз на акватории Невской Губы встретятся представители лучших парусных школ города, в том числе Академии парусного спорта Яхт-Клуба Санкт-Петербурга, ШВСМ по ВВС «Рауту», ГБОУ «Балтийский берег», а также ребята из парусных школ Выборга, Приморска, Сочи, Москвы, Московской области и Тольятти.

В регате примут участие более 250 гонщиков, наиболее представительный флот собрался в классе «Оптимист» — всего 143 спортсмена 2002-2008 годов рождения, в том числе и лучшие гонщики страны — участники завершившихся недавно первенства мира Максим Шапошников и Илья Чуприн, выступающий с недавних пор за Академию парусного спорта, и первенства Европы Ксения Громова, Александра Лукоянова, Владислав Грахов и Аркадий Карманов.

Такое количество «оптимистеров» можно связать с тем, что в рамках первенства Санкт-Петербурга пройдёт и заключительный, 4-й этап крупнейшей серии детских регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома», который позволит подвести итоги и определить лучших из лучших на протяжении всего сезона. Отметим также, что тренеры уже традиционно дадут возможность проявить себя самым юным участникам, приступившим к занятиям в начале сезона и делающим свои первые шаги в парусном спорте — нижняя возрастная планка соревнований составляет всего девять лет. Из-за большого количества участников спортсменов-«оптимистеров» разобьют на два флота. Всего планируется выставить 4 дистанции и провести по 9 гонок во всех классах. Ожидается, что погода в гоночные дни будет благоприятной для спортсменов всех возрастов — умеренный ветер позволит гонщикам проявить лучшие качества.

Открытое Первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года

Открытое Первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года

Фото: Елена Разина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Фото
Новости. Другие
9 августа 2017, среда
22:23 Клишина вышла в финал ЧМ в прыжках в длину с лучшим результатом
22:22 Стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года
21:23 Лучники РФ остались без медалей немецкого этапа КМ в миксте
20:23 Шубенков вернулся в Москву с ЧМ в Лондоне
20:15 IAAF дала Маквале шанс квалифицироваться в полуфинал ЧМ в беге на 200 м
19:07 Дмитриева: не люблю, когда ко мне обращаются и говорят, что я звезда
18:32 Маквала: я чувствовал в себе силы бежать в финале на ЧМ
17:45 Хансен продолжит рекордную серию участия в велогонках Гранд-тура
17:25 ПКР совместно с РУСАДА участвует в развитии института «информаторов» в РФ
16:43 Американцы лидируют по количеству положительных допинг-проб в 2017 году
16:33 Клишина: я думала о приёме допинга, когда мне было 15 лет
15:40 Шубенков: можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжёлая
14:27 Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде в Тайбэе
13:58 Идинов: победа в спринте в отборе на ЧМ стала для меня сюрпризом
13:40 Идинов и Дмитриева победили в спринте в отборе на ЧМ по летнему биатлону
13:02 МОК опроверг слухи о допуске сборной РФ на ОИ-2018 за $ 100 млн
12:42 Ватерполисты РФ вышли в плей-офф юниорского ЧМ по водному поло
12:09 Волков: жаль, что лучший период карьеры Вятчанин потратил на улаживание споров
11:54 Шубенков пропустит зимний сезон
10:58 Боуи может пропустить эстафету на чемпионате мира в Лондоне
10:47 Шпотакова: на олимпийском стадионе Лондона я непобедима
10:34 Босс: в финале ЧМ в Лондоне я словно поставил всё на «красное» и выиграл
09:55 Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат мира в Сарасоте
09:44 Путин наградил победителя турнира по самбо в Сочи Василевского
09:39 Щебелин победил на 13-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
09:33 Бабиков: под конец сбора от усталости уже тяжело общаться с окружающими
09:26 Бугаевский стал победителем первенства России в классе «Финн»
09:23 МФК «Спартак» приступил к тренировкам на паркете
06:45 Карякин не смог обыграть Ананда в шестом туре Grand Chess Tour в Сент-Луисе
04:10 Сборная России по боевому самбо одолела сборную мира на турнире «Плотформа S-70»
00:15 Кендрикс выиграл ЧМ в прыжках с шестом, Лявильни — третий
00:08 Ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров
8 августа 2017, вторник
23:50 Француз Босс победил в беге на 800 м на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
23:36 Кениец Кипруто — чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями
23:25 Белорусский лыжник Долидович начал сбор средств на подготовку к Олимпиаде-2018
22:49 Шпотакова победила в метании копья на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
21:58 IAAF разрешила Ласицкене поменять место проживания на ЧМ в Лондоне
20:27 Закарин и ещё три россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Вуэльте»
19:45 Серкина и Попова — 4-е в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью
19:45 Шубенков: пожалуйста, перестаньте спрашивать про нейтральный статус
19:29 Кюнг выиграл второй этап веломногодневки Мирового тура Binck Bank Tour
18:58 Группа Перевозчикова начала сбор в Бельмекене
18:26 Дуйшебаев: если скажут, что надо сделать сборную России чемпионом мира, откажусь
17:48 Шубенков: здесь лёгкая атлетика по главному каналу, а у нас вокруг один Малахов
17:30 Сень: когда я настраивала кадр, Путин вдруг произнёс: «Бобёр, открой глаза»
Все новости RSS
Партнерский контент