Стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года

В Яхт-Клубе Санкт-Петербурга стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту. В соревнованиях участвуют такие классы, как «Оптимист» и «Зум-8», «Лазер 4.7», «Лазер Радиал», «Лазер стандарт», «Ракета270», «RSFeva», «Луч мини», «Луч», «420», «470», «29-й», «49-й», «ДНК 5.0», «ДНК 6.8», «Techno 6.8», «Techno 7.8». Гонки в классах «Оптимист», «Зум-8» и «Ракета» должны были начаться сегодня, но из-за отсутствия ветра перенеслись на завтра, когда по плану пройдут старты в остальных классах яхт.

В очередной раз на акватории Невской Губы встретятся представители лучших парусных школ города, в том числе Академии парусного спорта Яхт-Клуба Санкт-Петербурга, ШВСМ по ВВС «Рауту», ГБОУ «Балтийский берег», а также ребята из парусных школ Выборга, Приморска, Сочи, Москвы, Московской области и Тольятти.

В регате примут участие более 250 гонщиков, наиболее представительный флот собрался в классе «Оптимист» — всего 143 спортсмена 2002-2008 годов рождения, в том числе и лучшие гонщики страны — участники завершившихся недавно первенства мира Максим Шапошников и Илья Чуприн, выступающий с недавних пор за Академию парусного спорта, и первенства Европы Ксения Громова, Александра Лукоянова, Владислав Грахов и Аркадий Карманов.

Такое количество «оптимистеров» можно связать с тем, что в рамках первенства Санкт-Петербурга пройдёт и заключительный, 4-й этап крупнейшей серии детских регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома», который позволит подвести итоги и определить лучших из лучших на протяжении всего сезона. Отметим также, что тренеры уже традиционно дадут возможность проявить себя самым юным участникам, приступившим к занятиям в начале сезона и делающим свои первые шаги в парусном спорте — нижняя возрастная планка соревнований составляет всего девять лет. Из-за большого количества участников спортсменов-«оптимистеров» разобьют на два флота. Всего планируется выставить 4 дистанции и провести по 9 гонок во всех классах. Ожидается, что погода в гоночные дни будет благоприятной для спортсменов всех возрастов — умеренный ветер позволит гонщикам проявить лучшие качества.