Печёнкин: надо работать над собой, а там уже всё получится

В Пермском крае стартовали всероссийские отборочные соревнования на чемпионат мира по летнему биатлону-2017, который пройдёт здесь же, в Чайковском, с 25 по 27 августа. В мужском спринте победил тюменец Евгений Идинов, опередив своего партнёра по команде Александра Печёнкина всего на 4,3 секунды.

«Настраивался на первое место, так как гонок, которые позволяют отобраться на летний чемпионат мира, всего две, поэтому нужно сразу постараться набрать максимальное число очков. Результатом доволен, четыре секунды, которые уступил победителю, видимо, потерял на рубеже, застоялся, или надо было попадать последним выстрелом. Ходом чувствовал себя хорошо, где-то шёл спокойно, можно было и добавить.

Конечно, хочется воспользоваться возможностью и выступить на домашнем чемпионате мира, тем более который пройдёт в моём родном городе. Цели всегда максимальные, работать над собой, а там уже всё получится и физически, и в стрельбе, и инвентарь, всё складывается из мелочей», — приводит слова Печёнкина Rusbiathlon.