Карякин сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Свидлер — с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в седьмом туре третьего этапа Grand Chess Tour, который проходит в американском Сент-Луисе.



Другой россиянин Пётр Свидлер сыграл вничью с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия завершилась мировой на 47-м ходу. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами.



В других партиях седьмого тура россиянин Ян Непомнящий проиграл индийцу Вишванатану Ананду, армянин Левон Аронян обыграл представителя США Хикару Накамуру, а еще два американских гроссмейстера Уэсли Со и Фабиано Каруана разошлись миром.



После семи туров лидируют Вашье-Лаграв, Ананд и Аронян, набравшие по 4,5 балла. Далее с 4 очками идет Карлсен, за ним Каруана и Карякин (по 3,5 балла). В активе Свидлера 3 очка, он на полбалла опережает замыкающих таблицу Непомнящего, Со и Накамуру.

Карякин не смог обыграть Ананда в шестом туре Grand Chess Tour в Сент-Луисе