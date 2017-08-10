Колесников обновил юниорский мировой рекорд на дистанции 100 м на спине

Российский пловец Климент Колесников на соревнованиях Energy for Swim в Риме (Италия) обновил юниорский мировой рекорд на дистанции 100 м на спине — 53,35 секунды. В заплыве россиянин опередил олимпийского чемпиона американца Райана Мёрфи (53,37) и двукратного чемпиона мира австралийца Митчелла Ларкина (53,82).

Прежнее рекордное достижение было установлено Колесниковым на прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) — 53,38 секунды.

На чемпионате мира Колесников завоевать медаль не сумел.