Клишина: надеюсь, в финале будет хорошая погода и придут далёкие прыжки

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, пробившаяся в финал чемпионата мира в Лондоне с первым результатом (6,66 м), прокомментировала своё выступление.

«Квалификация есть квалификация. Цель была пройти её и сделать три попытки. После второй было уже понятно, что я попадаю в финал, но тренер Лорен Сигрейв сказал, чтобы я всё равно делала третью. Для тренировки. Чтобы я почувствовала дорожку. Я же никогда в своей жизни не была на этом стадионе. На третью попытку немного расслабилась, но она всё равно получилась хорошей. Неважно, что был небольшой заступ. Надеюсь, в финале будет хорошая погода – и придут далёкие все прыжки», — цитирует Клишину «Спорт-экспресс».