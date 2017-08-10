175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клишина: надеюсь, в финале будет хорошая погода и придут далёкие прыжки

10 августа 2017, четверг. 11:37 Другие

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, пробившаяся в финал чемпионата мира в Лондоне с первым результатом (6,66 м), прокомментировала своё выступление.

«Квалификация есть квалификация. Цель была пройти её и сделать три попытки. После второй было уже понятно, что я попадаю в финал, но тренер Лорен Сигрейв сказал, чтобы я всё равно делала третью. Для тренировки. Чтобы я почувствовала дорожку. Я же никогда в своей жизни не была на этом стадионе. На третью попытку немного расслабилась, но она всё равно получилась хорошей. Неважно, что был небольшой заступ. Надеюсь, в финале будет хорошая погода – и придут далёкие все прыжки», — цитирует Клишину «Спорт-экспресс».

Клишина вышла в финал ЧМ в прыжках в длину с лучшим результатом
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Дарья Клишина
Новости. Другие
10 августа 2017, четверг
12:00 Сборные РФ вышли в плей-офф этапа Кубка мира по стрельбе из лука
11:37 Клишина: надеюсь, в финале будет хорошая погода и придут далёкие прыжки
10:46 Комитет спортсменов ВАДА попросил предоставить статистику тестирования РУСАДА
10:36 Литвинов: в этом году я не выдержал психологического давления
10:22 Колесников обновил юниорский мировой рекорд на дистанции 100 м на спине
10:03 Назаров: у меня много друзей в РФ, которые страдают из-за других
09:43 Воробьёва завоевала золото, Нагучев — бронзу на юношеском ЧМ по дзюдо в Чили
09:29 Санкт-Петербург примет квалификационный этап Европейской парусной лиги чемпионов
09:25 МФК «Спартак» расстался с Залалетдиновым и Циммерманом
04:20 Белорусский тхэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний
02:43 Карякин сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Свидлер — с Карлсеном
00:59 Печёнкин: надо работать над собой, а там уже всё получится
00:10 Американка Франсис выиграла чемпионат мира в беге на 400 м
00:01 Норвежец Вархольм завоевал золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами
9 августа 2017, среда
23:51 Сокирский и Пронкин вышли в финал ЧМ в метании молота
23:43 Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира в толкании ядра
22:56 Шубенков: сборную РФ можно допускать до соревнований уже сейчас
22:23 Клишина вышла в финал ЧМ в прыжках в длину с лучшим результатом
22:22 Стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года
21:23 Лучники РФ остались без медалей немецкого этапа КМ в миксте
20:23 Шубенков вернулся в Москву с ЧМ в Лондоне
20:15 IAAF дала Маквале шанс квалифицироваться в полуфинал ЧМ в беге на 200 м
19:07 Дмитриева: не люблю, когда ко мне обращаются и говорят, что я звезда
18:32 Маквала: я чувствовал в себе силы бежать в финале на ЧМ
17:45 Хансен продолжит рекордную серию участия в велогонках Гранд-тура
17:25 ПКР совместно с РУСАДА участвует в развитии института «информаторов» в РФ
16:43 Американцы лидируют по количеству положительных допинг-проб в 2017 году
16:33 Клишина: я думала о приёме допинга, когда мне было 15 лет
15:40 Шубенков: можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжёлая
14:27 Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде в Тайбэе
13:58 Идинов: победа в спринте в отборе на ЧМ стала для меня сюрпризом
13:40 Идинов и Дмитриева победили в спринте в отборе на ЧМ по летнему биатлону
13:02 МОК опроверг слухи о допуске сборной РФ на ОИ-2018 за $ 100 млн
12:42 Ватерполисты РФ вышли в плей-офф юниорского ЧМ по водному поло
12:09 Волков: жаль, что лучший период карьеры Вятчанин потратил на улаживание споров
11:54 Шубенков пропустит зимний сезон
10:58 Боуи может пропустить эстафету на чемпионате мира в Лондоне
10:47 Шпотакова: на олимпийском стадионе Лондона я непобедима
10:34 Босс: в финале ЧМ в Лондоне я словно поставил всё на «красное» и выиграл
09:55 Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат мира в Сарасоте
09:44 Путин наградил победителя турнира по самбо в Сочи Василевского
09:39 Щебелин победил на 13-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
09:33 Бабиков: под конец сбора от усталости уже тяжело общаться с окружающими
09:26 Бугаевский стал победителем первенства России в классе «Финн»
09:23 МФК «Спартак» приступил к тренировкам на паркете
Все новости RSS
Партнерский контент