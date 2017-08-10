Сборные РФ вышли в плей-офф этапа Кубка мира по стрельбе из лука

В Берлине (Германия) продолжается четвёртый этап Кубка мира по стрельбе из лука. В стрельбе из классического лука мужская и женская сборные России вышли в плей-офф. В квалификации женская команда стала пятой (1929 очков), мужская — седьмой (1978). Лучшими в отборе стали сборные Южной Кореи.

В первом раунде плей-офф личного турнира стартуют россияне Арсалан Балданов, Александр Кожин, Артеё Махненко, Виталий Попов, во втором – Ксения Перова, Татьяна Бильтрикова, Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева.