Чернышов: Идинов за штрафной круг уже отхватил от тренеров и от нас

Представитель Тюменской области Александр Чернышов прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Первое место заняла команда в составе Чернышова, Анастасии Толмачёвой, Екатерины Абрамовой и Евгения Идинова.

«Своим этапом я доволен. Рад, что ходом справился гораздо лучше, чем вчера. Немного по-другому настроился на гонку.

На «лёжке» я использовал три дополнительных патрона. Это чисто моя ошибка, начал «загоняться» на рубеже, за счёт скорострельности хотел сократить отставание от лидера. Но когда начал промахиваться, немного успокоился. И удалось обойтись без штрафного круга. А на финишном отрезке этапа после чистой «стойки» уже работал по полной программе. Знал, что нужно делать отрыв, чтобы Идинов чувствовал себя более комфортно.

Штрафной круг Идинова? Женя уже отхватил за это и от тренеров, и от нас. Но главное, что удалось выиграть. На последнем круге немного переживали, но когда увидели, что Идинов довольно быстро обошёл Буртасова, успокоились. По скорости, по движению было понятно, что Женя готов лучше. На финише уже не волновались», — цитирует Чернышова «Тюменская арена».