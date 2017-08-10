Шестов: Чернышов на «лёжке» взял 3 доппатрона — это непривычная картина

Тренер сборной Тюменской области Сергей Шестов прокомментировал победу подопечных в смешанной эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Первое место заняли Анастасия Толмачёва, Екатерина Абрамова, Александр Чернышов и Евгений Идинов.

«Во взрослой сборной региона вся четвёрка здорово справилась со своей задачей. Анастасия Толмачёва немного тяжеловато прошла второй и третий круги, но хорошо начала и здорово справилась со стрельбой, взяв всего один дополнительный патрон. Екатерине Абрамовой на «лёжке» не повезло с ветром. Она пришла, сделала поправки и уже приготовилась стрелять. Но тут вдруг ветер поменял направление. И Кате пришлось терять время, переориентироваться. Зато на «стойке» Абрамова была безупречна.

Что касается парней, то Чернышов молодец — вывел команду в лидеры. Но на «лёжке» взял три доппатрона, а для Александра это непривычная картина. На контрольных тренировках в Тюмени он стрелял очень чётко и чисто. Здесь же справиться получилось не полностью. Евгений Идинов на заключительном этапе хоть и зашёл на штрафной круг на «стойке», но настолько здорово и грамотно отработал на последнем круге, что Максим Буртасов из Новосибирска – спортсмен опытный и сильный – ничего с тюменцем поделать не смог. Женя справился уверенно и по-взрослому", — цитирует Шестова «Тюменская арена».