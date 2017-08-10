МОК: мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове

Международный олимпийский комитет внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове в связи с ростом напряжённости в отношениях между США и КНДР. С 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) пройдут зимние Олимпийские игры.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове. МОК постоянно получает последнюю информацию о событиях в регионе. Мы продолжаем сотрудничество с оргкомитетом Игр-2018, всё идёт по графику», — говорится в заявлении МОК, которое опубликовало агентство Reuters.