Глава комиссии атлетов ВАДА: IAAF поступила эффективнее МОК в ситуации с Россией

Председатель комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства Бекки Скотт прокомментировала слухи о том, что Международный олимпийский комитет собирается допустить сборную России до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в случае уплаты штрафа в размере $ 100 млн.



«Я считаю, что штраф — недостаточная мера в данной ситуации. Многие спортсмены расстроены и разочарованы, потому что считают, что МОК не предпринял реальных действий после вскрывшихся масштабов коррупции и мошенничества в российском спорте. Российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под своим флагом, завоевали медали, которые привезли домой. Комиссия спортсменов ВАДА считает это ненормальным.



В этом плане гораздо эффективнее поступила Международная ассоциация легкоатлетических федераций, которая одним решением отказала российским спортсменам в доступе к международным соревнованиям», – цитирует Скотт Inside the Games.

МОК опроверг слухи о допуске сборной РФ на ОИ-2018 за $ 100 млн