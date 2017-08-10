Касперович: натаскивать Пантову на результат смысла не имеет

Старший тренер по резерву сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал заявление 18-летней казахстанской биатлонистки Арины Пантовой о намерении выступать под российским флагом.

«Сейчас с ней работает её отец, поэтому пока говорить о её перспективах сложно. Но девочка интересная, мы её хорошо знаем, но сейчас с ней работает достаточное число специалистов, которые ещё года два её будут вести. Спешить не надо, натаскивать на результат смысла не имеет, поскольку это детский спорт, и главное сейчас — заложить базу на будущее.

Но если она будет показывать результат и отберётся, а регион будет настаивать на её привлечении к сборной, то проблем не будет. Но разумнее всё-таки будет с ней ещё поработать, тем более она попала в новую команду, ей надо адаптироваться", — приводит слова Касперовича ТАСС.