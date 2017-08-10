Седойкина: гандбол стал популярнее, его больше не путают с регби или водным поло

Вратарь сборной России по гандболу Анна Седойкина рассказала, как, на её взгляд, изменилось отношение к гандболу за год, прошедший после победы россиянок на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Я почувствовала, что гандбол стал популярнее, во всяком случае наш вид спорта больше не путают с регби или водным поло. Что касается моей жизни, то она никак не изменилась. Я так же отношусь к гандболу, продолжаю тренироваться и сейчас готовлюсь к новому сезону в составе «Ростова-Дон» на сборах в Германии.



Сейчас я думаю только о том, чтобы вернуться на свой уровень. Тренируюсь наравне со всеми, хотя последствия травмы, полученной год назад, всё ещё сказываются. Я не заглядываю далеко вперёд, как это могут делать молодые игроки, как Анна Вяхирева или Дарья Дмитриева, и как я сама делала в их возрасте. На данный момент я решила двигаться поступательно. Сначала мне нужно подготовиться к новому сезону в составе моего клуба «Ростов-Дон», а уже потом думать о сборной», — приводит слова Седойкиной официальный сайт Федерации гандбола России.