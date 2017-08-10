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Прыгунья в высоту Ласицкене победила в квалификации ЧМ в Лондоне

10 августа 2017, четверг. 23:01 Другие

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту, обладательница лучшего результата сезона в мире россиянка Мария Ласицкене (до замужества — Кучина) вышла в финал соревнований в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Мария стала сильнейшей на предварительной стадии, с первой попытки преодолев высоту 1,92 метра.

Ещё одна россиянка, Ирина Гордеева, отбор не прошла, показав 16-й результат — 1,89 метра. Обе спортсменки выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Медали в данной дисциплине будут разыграны в субботу, 12 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Кучина
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