Картер победила на ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 метров с барьерами

Американка Кори Картер победила на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне (Великобритания) в беге на 400 метров с барьерами. Серебряную награду завоевала ещё одна представительница США Дэлила Мухаммад, а замкнула тройку призёров Ристананна Трэйси с Ямайки.

Российские спортсменки, принимающие участие в соревнованиях под нейтральным флагом, в данной дисциплине не выступали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. 400 м/б



1. Кори Картер (США) – 53,07.

2. Дэлила Мухаммад (США) – 53,50.

3. Ристананна Трэйси (Ямайка) – 53,74.