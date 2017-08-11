Турок Гулиев завоевал золото ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 200 метров

Представитель Турции Рамиль Гулиев, выступавший до 2011 года за Азербайджан, победил на дистанции 200 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. На 0,02 секунды он опередил южноафриканца Вайде ван Никерка, а замкнул тройку призёров Джерим Ричардс из Тринидада и Тобаго.

Россияне в этом виде программы не выступали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. 200 м



1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,09.

2. Вайде ван Никерк (ЮАР) – 20,11.

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11.